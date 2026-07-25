Dopo le dichiarazioni all'ANSA, Ignazio La Russa commenta l'arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina della Nazionale italiana anche ai microfoni di ADNKronos: "Non l’ho volutamente commentata perché ho amicizia per Giovanni Malagò e molto rispetto per Leonardo e Paolo Maldini, ma il rischio è che dopo Gian Piero Ventura e Gennaro Gattuso sia un’altra scommessa, speriamo e sottolineiamo vincente, c’è. L’unica cosa sicura era che non poteva essere né Pep Guardiola né Carlo Ancelotti, quello mi è sembrato un po’ una presa in giro. Era un modo per far saltare Antonio Conte e Roberto Mancini, hanno fatto un giro di orizzonte per atterrare su Pirlo".
Sezione: News / Data: Sab 25 luglio 2026 alle 20:10
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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