Il Barcellona non ha escluso l'acquisto di un difensore, a seconda dell'andamento del mercato nelle ultime settimane estive. Il club catalano ha sempre affermato di voler ingaggiare un difensore centrale con esperienza internazionale, in grado di guidare la difesa, sulla falsariga di Íñigo Martínez. La priorità al momento è il reparto offensivo, ma una cessione in difesa potrebbe aprire la strada a questo acquisto. I due giocatori desiderati, ricorda il quotidiano Sport, sono Aymerich Laporte e Cristian Romero, ma l'argentino potrebbe sfuggire al Barça, che ha deciso di non aspettare e sta valutando offerte sul mercato. Romero ha chiarito la sua intenzione di lasciare il Tottenham e ha già presentato una richiesta interna al club londinese dopo una stagione molto difficile.

Laporte direbbe sì al Barça, che però vuole aspettare

Il direttore sportivo Deco ha incontrato gli agenti di Romero, ritenuto l'opzione preferita per il ruolo di difensore centrale, davanti ad Alessandro Bastoni. Tuttavia, nella circostanza è stato chiarito che senza cessioni da parte dei catalani, il trasferimento sarebbe molto difficile. E, per ora, non sono riusciti a concretizzare nulla. Pertanto, i rappresentanti di Romero hanno avviato trattative con l'Inter per valutare la possibilità di un trasferimento. Il Barça è al corrente di tutti gli sviluppi, ma per ora non farà alcuna mossa. Il club catalano ha anche ricevuto l'apprezzamento di Laporte, che sarebbe più adatto a ciò che il Barça sta cercando attualmente. Nonostante tutto, apprezzano Cuti e resta da vedere se lo perderanno a titolo definitivo.