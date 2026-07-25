Rispondendo alla domanda di un tifoso circa le mosse di mercato dell'Inter, Ciccio Graziani ha parlato della necessità di acquistare un esterno da uno contro uno per cambiare lo spartito tattico: "L'anno scorso, verso la fine della stagione, avevo consigliato a Marotta e Ausilio di prendere in alternativa al loro gioco un esterno alla Neres, alla Alisson Santos, alla Politano, alla Conceicao - le parole dell'ex attaccante a Radio Sportiva -. Un giocatore che quando entra spacca le partite. Mi hanno detto che ci avrebbero pensato, spero mi 'accontentino'. L'Inter, con il suo gioco, a volte diventa molto prevedibile. Se non riesci a sfondare, serve un giocatore da uno contro uno che crea scompiglio, superiorità numerica. Se lo prendono, fanno una cosa buona. Avere un giocatore come Conceicao che entra, dribbla... Quello è il giocatore che manca all'Inter. Vediamo quello che faranno. Se dovessi dare un consiglio al tifoso interista, direi di stare tranquillo perché questa squadra quest'anno potrà regalare grandi soddisfazioni".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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