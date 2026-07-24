Ora è ufficiale: Jurgen Klopp sarà il ct della nazionale tedesca fino al 2030. L'ex manager del Liverpool entrerà in carica il prossimo 15 agosto, succedendo a Julian Nagelsmann, che si è dimesso da selezionatore della Mannschaft il 3 luglio, dopo l'eliminazione dai Mondiali per mano del Paraguay. Avrà al suo fianco Peter Krawietz e Pepijn Lijnders, suoi collaboratori di lunga data con cui ha vinto la Champions League nel 2019 e la Premier League nel 2020, e Sven Bender, che torna nella Federazione teutonica dopo le esperienze come assistente allenatore al Borussia Dortmund e allenatore dell'Unterhaching.

"La nazionale è in grado di unire noi tedeschi come quasi nessun'altra cosa - ha dichiarato Klopp dopo l'annuncio -. È proprio questo che rende questo ruolo così speciale per me. Sono grato per tutto ciò che ho vissuto e imparato alla Red Bull nell'ultimo anno e mezzo e per l'apertura che ha reso possibile questo accordo. Ora non vedo l'ora di affrontare questa sfida unica nel calcio tedesco, che affronteremo insieme con umiltà e pazienza: costruire una squadra che lotti l'una per l'altra, che si diverta a giocare a calcio e che il popolo del nostro Paese possa sostenere con tutto il cuore".

"Jürgen Klopp, come pochi altri, incarna passione, credibilità e la capacità di ispirare le persone. Dopo le dimissioni di Julian Nagelsmann, è stata la nostra scelta inequivocabile per il ruolo di commissario tecnico della nazionale. Per questo motivo lo abbiamo corteggiato con insistenza. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questa collaborazione, in particolare Oliver Mintzlaff per le discussioni costruttive e la sua disponibilità, e Aki Watzke per il suo straordinario supporto", ha dichiarato il presidente della DFB, Bernd Neuendorf.