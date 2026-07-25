La prossima settimana, stando a quanto risulta a Tuttosport, sul tavolo della dirigenza dell'Inter finirà anche il tema legato al rinnovo di contratto di Yann Bisseck, da qualche settimana assistito dall'esperto procuratore Giovanni Branchini. Le basi economiche di partenza per il prolungamento del difensore tedesco dovrebbero essere simili a quelle di Francesco Pio Esposito: 3 milioni di euro più bonus a stagione fino al 2031. 

Sezione: Focus / Data: Sab 25 luglio 2026 alle 08:40
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.