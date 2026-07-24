Nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Matteo Darmian ha parlato anche dei suoi ex compagni di squadra con cui ha condiviso l'intera parentesi in maglia nerazzurra come Lautaro, Barella, Dimarco e Bastoni. "Quanto può durare questo zoccolod dur? Ancora a lungo perché conta la qualità. Questi giocatori vivono di Inter, conoscono perfettamente l’ambiente e sanno cosa serve per vincere. Anche grazie a loro, tutti i nuovi arrivati riusciranno a inserirsi senza problemi. Chi arriva trova uno spogliatoio senza grandi egoismi e con un’unità d’intenti incredibile. È la forza dell’Inter e può durare per tanti anni".

Il retroscena su Thuram

Darmian ha poi svelato un curioso siparietto con protagonista il solito Thuram. "Con tutto il gruppo italiano ho legami che vanno oltre il calcio. E poi cito Marcus Thuram: è francese, ma in fondo anche lui un po’ italiano. Mi ha detto che, a furia di restare in panchina al Mondiale, si è sentito un po’ Darmian..."