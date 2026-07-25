Momenti di grande apprensione giovedì 16 luglio a Karlsruhe per via di una tempesta che ha causato notevoli danni in città: si è verificata anche la morte di una persona, mentre diverse altre sono rimaste ferite. La polizia ha registrato oltre 160 incidenti legati al maltempo e i vigili del fuoco sono intervenuti in oltre 250 casi. Numerosi alberi, grandi e piccoli, sono stati sradicati e lasciati per giorni a giacere su sentieri, strade e persino sulle auto in tutta la città. Il Dipartimento dei Parchi e delle Foreste ha dichiarato che i lavori di pulizia in alcune aree della città potrebbero protrarsi per diverse settimane.

Per la partita di domani tra Karlsruher e Inter, però, ci sono notizie confortanti: sono stati riaperti infatti i cancelli del giardino del castello, una delle attrazioni principali della città e i tifosi potranno nuovamente raggiungere in tutta sicurezza il BBBank Wildpark attraverso i sentieri del bosco cittadino di Karlsruhe. I lavori di pulizia, che avrebbero dovuto durare fino alla fine di questa settimana, sono quasi terminati. Anche se alberi danneggiati o instabili e rami pericolanti possono ancora rappresentare un pericolo significativo,