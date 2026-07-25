"Non credo che l'Italia possa aspettare otto anni: deve tornare a essere protagonista agli Europei e a partecipare ai Mondiali". Così Massimo Mauro, commentando per la Gazzetta dello Sport l'orizzonte temporale dato dal neo dt azzurro Paolo Maldini per rivedere una nazionale all'altezza della sua storia.

"Mi ha spiazzato il tempo che hanno chiesto Maldini e Leonardo... Il fatto che avessero pensato a Guardiola mi aveva convinto che fossero consci della fretta che ha l'Italia nel doversi qualificare alle competizioni più importanti. Aspettare otto anni che significa?, ha aggiunto l'opinionista di Mediaset. Prima di commentare il 'no' di Pep Guardiola al ruolo di ct: "Con lui hanno fatto tutti una brutta figura: prendere Guardiola e dire che ci vogliono otto anni è un controsenso. È stata una brutta figura perché tutti sapevamo che Pep non avrebbe allenato. Non parla a vanvera: se ha detto che non allenerà, è così. Si poteva evitare".