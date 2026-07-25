Il Palermo accelera per provare a prendere Issiaka Kamate dall'Inter. Secondo quanto riporta il Giornale di Sicilia, i rosanero credono molto nelle qualità del centrocampista nerazzurro, reduce da un prestito al Modena. Soprattutto Filippo Inzaghi avrebbe chiesto esplicitamente di avere il 21enne in rosa per il prossimo anno per provare a centrare la promozione in A. Si punta al prestito. Kamate è reduce tra l'altro dal ritiro dell'Inter in Germania dove è stato aggregato alla prima squadra.