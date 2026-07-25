In vista dell'amichevole che il Tottenham giocherà nella notte italiana contro i neozelandesi dell'Auckland FC, Roberto De Zerbi, tecnico degli Spurs, è intervenuto in conferenza stampa soffermandosi anche sul mercato del club londinese, discorso che coinvolge anche l'Inter interessata a Cristian Romero: "Prima di tutto, penso che la nostra finestra di mercato non sia ancora finita. Dobbiamo concluderla, dobbiamo portare un altro paio di giocatori, forse di più, forse non di meno, ma un paio di giocatori. Sono molto contento, sono entusiasta di lavorare con i nuovi giocatori e con quelli vecchi. Penso che stiamo lavorando molto bene con Johan Lange e Vinai. Stiamo lavorando con un'idea chiara. Abbiamo acquistato giocatori con grande esperienza, come Robbo. Penso che abbiamo bisogno di questo tipo di giocatori perché dobbiamo aumentare l'esperienza. Dobbiamo migliorare mentalmente, dobbiamo essere più forti, perché nelle ultime due stagioni non abbiamo fatto quello che il Tottenham deve fare. Alla fine del mercato ci impegneremo a chiudere la sessione. Ma al momento, sono molto entusiasta".

Avete investito molto sulla difesa e avete ingaggiato due centrocampisti di stazza. È corretto affermare che è in attacco che vorreste migliorare?

“Sì, l'obiettivo ora è completare il reparto offensivo. Vogliamo il primo obiettivo, il primo livello, perché comunque siamo già giocatori importanti, ma penso che per avviare il nuovo progetto ci servano sicuramente un altro paio di giocatori importanti.”