Si chiude con una sconfitta il ritiro estivo del Padova in Val di Pejo. La formazione di Antonio Calabro è stata battuta in amichevole per 3-1 dall'Ospitaletto, formazione di Serie C, al termine di una gara in cui i biancoscudati, pur creando molto, sono stati puniti dalla maggiore precisione della squadra della Franciacorta, riuscendo a trovare solo il punto della bandiera con Kevin Lasagna all'82esimo. L'incontro è stato l'occasione per Matteo Cocchi per mettere insieme i suoi primi minuti con la nuova maglia: il terzino arrivato dall'Inter ha sostituito nel secondo tempo Alessandro Capelli. 

Sezione: News / Data: Sab 25 luglio 2026 alle 17:51
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.