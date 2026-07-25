Si chiude con una sconfitta il ritiro estivo del Padova in Val di Pejo. La formazione di Antonio Calabro è stata battuta in amichevole per 3-1 dall'Ospitaletto, formazione di Serie C, al termine di una gara in cui i biancoscudati, pur creando molto, sono stati puniti dalla maggiore precisione della squadra della Franciacorta, riuscendo a trovare solo il punto della bandiera con Kevin Lasagna all'82esimo. L'incontro è stato l'occasione per Matteo Cocchi per mettere insieme i suoi primi minuti con la nuova maglia: il terzino arrivato dall'Inter ha sostituito nel secondo tempo Alessandro Capelli.