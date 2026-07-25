Nel corso del suo lungo intervento su Sky TG24, Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha parlato così della situazione degli stadi italiani candidabili per l'Europeo del 2028: "C'è un tavolo al quale concorre la Federazione, che a fine settembre farà la lista degli impianti candidati e un'altra di quelli di 'riserva' - le sue parole -. E' un lavoro che stiamo facendo su parametri oggettivi che ci ha fornito la UEFA, stiamo lavorando con le Amministrazioni comunali proprietarie degli stadi. Con il MEF stiamo sviluppando un pacchetto di strumenti finanziari a supporto delle iniziative dei privati. Con il ministro Salvini stiamo lavorando su tutta la parte che riguarda le infrastrutture perché, oltre allo stadio, ci sono tutti gli elementi di connessione con la città. Già nei prossimi giorni vedrete il frutto di questo lavoro, io sono molto fiducioso. Milano è un problema che va risolto, c'è un tema che coinvolge anche la Procura della Repubblica, come sapete, ma mi sembra che la volontà dei club (Milan e Inter, ndr) e del Comune sia quella di andare avanti col progetto. Daremo costantemente la nostra fiducia".