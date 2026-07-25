Benjamin Pavard resta sul taccuino dei partenti dell’Inter. I nerazzurri continuano a sperare di incassare dal trasferimento del francese 12-15 milioni di euro, anche se momentaneamente non sono arrivate offerte concrete e di questo tipo in Viale della Liberazione. È vero che il giocatore piace in Arabia Saudita – confermando di fatto quanto scritto in esclusiva lo scorso mese, col procuratore Federico Pastorello, a cui era stato dato il mandato internazionale di trovare una sistemazione per il giocatore, al lavoro proprio per possibili destinazioni straniere -, ma al momento non c’è stato alcun affondo decisivo e comunque il francese continua a volersi giocare le sue carte in nerazzurro.

La situazione resta da monitorare, ma non va esclusa nessuna possibilità. Qualora Pavard lasci l’Inter – e posto che i nerazzurri riescano a rinforzare la difesa con Romero – verrà ingaggiato un difensore esperto low cost.