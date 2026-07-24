Come integrare Cristian Romero nella linea difensiva dell'Inter? La Gazzetta dello Sport offre un primo approccio su quello che potrebbe essere l'inserimento del difensore argentino obiettivo rovente della squadra nerazzurra: l'ipotesi principale vedrebbe il Cuti al centro, con Alessandro Bastoni sulla sinistra e Manuel Akanji dirottato a destra. Il 'sacrificato' sarebbe Yann Bisseck, ma è una soluzione che garantirebbe un ricambio di livello che col triplice impegno sarebbe manna dal cielo. In difesa l’Inter ha bisogno di un paio di rinforzi visto che in due se ne sono andati come Stefan de Vrij e Francesco Acerbi, e non è escluso che dalla fascia destra la priorità sia diventata proprio il centrale.

La società, comunque, non è chiamata a fare due investimenti grossi in questo reparto: basta un profilo pronto come Romero, al quale magari abbinare un investimento alla Bisseck con un elemento giovane da crescere. Ma non è escluso che dalla fascia destra la priorità sia diventata proprio il centrale. Non ultimo, visto anche che la pista Romero, visti gli ultimi sviluppi, sembra meno ostica di quanto appariva inizialmente.