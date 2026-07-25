Caroline Pleidrup lascia l'Inter Women a titolo temporaneo per trasferirsi al Napoli Women. La giocatrice danese classe 2000 si è legata alla partenopee firmando un contratto fino al 30 giugno 2027. Lo 

Sezione: Inter Femminile / Data: Sab 25 luglio 2026 alle 11:20
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.