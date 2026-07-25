Concluso il ritiro a Donaueschingen, l'Inter oggi pomeriggio raggiungerà Karlsruhe, dove domani affronterà la prima amichevole della preseason contro il Karlsruher. Il test, in programma al BBBank Wildpark con kick-off alle 16.30, sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma DAZN e su Sky, senza costi aggiuntivi per chi è già abbonato, e in modalità pay per view su OneFootball e su DAZN per i non abbonati. 

Sezione: News / Data: Sab 25 luglio 2026 alle 13:00 / Fonte: inter.it
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.