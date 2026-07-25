In attesa di rinforzi dal mercato, l’Inter continua a lavorare senza sosta per blindare i difensori che sono già in rosa. Anche Orazio Accomando di Sportmediaset conferma come sia ormai a un passo il prolungamento di Yann Bisseck: il tedesco firmerà fino al 2031, come aveva anticipato lo stesso Accomando giovedì. L’annuncio potrebbe arrivare già in settimana.

Si continua a trattare anche per il prolungamento di Carlos Augusto. Come riportato, ci sarebbero ancora dei dettagli da formalizzare per il brasiliano, con cui comunque il dialogo è costante.