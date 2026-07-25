La notizia dell'imminente rinnovo di Yann Bisseck con l'Inter rimbalza, e soprattutto trova conferme, in Germania: secondo Sport Bild, infatti, è praticamente ad un passo l'intesa per il prolungamento del contratto del difensore classe 2001 con i nerazzurri fino al 2031. Secondo quanto riportato dal magazine, il Bayern Monaco si era già informato presso l'Inter in merito alle condizioni del trasferimento. La risposta italiana era stata di una potenziale apertura trattative a partire da 40 milioni di euro. All'epoca, Bild aveva anche riportato l'interesse del giocatore per un trasferimento a Monaco. Tuttavia, l'affare sembra ora essere saltato.