Come si legge sul Corriere dello Sport, questa sera, Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, sarà ospite a Soverato per l'apertura del 'Magna Graecia Film Festival'. L'appuntamento si aprirà con il format “Magna Graecia Sport”, dedicata al dirigente nerazzurro che sarà intervistato sui temi legati al valore dello sport. 

Sezione: Rassegna / Data: Sab 25 luglio 2026 alle 10:04
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.