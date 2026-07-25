In vista della sfida di domani pomeriggio al BBBank Wildpark Stadion di Karlsruhe, Yann Bisseck, difensore dell'Inter, registra un messaggio per il club avversario dei nerazzurri nel quale dà appuntamento ai tifosi biancoblu per questo match molto atteso da parte dei sostenitori del KSC, al punto tale che i biglietti in libera vendita sono andati esauriti nel breve volgere di 20 minuti: "Siamo contenti di affrontare questa sfida, speriamo di vedervi tutti domani allo stadio". 

Sezione: Inter Social Club / Data: Sab 25 luglio 2026 alle 17:42
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.