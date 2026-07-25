Ieri pomeriggio, rivela Tuttosport, nella sede dell'Inter è andato in scena un incontro - definito positivo dalle parti - tra la dirigenza dell'Inter e Mario Giuffredi, agente di Francesco Pio Esposito. L'intenzione del club nerazzurro è quella di allungare il contratto del suo attaccante fino al 2031, adeguando lo stipendio a quota 3 milioni di euro più bonus. Una cifre leggermente inferiore a quella richiesta dall'entourage dell'attaccante della nazionale italiana, esploso nella passata stagione. Nessun rischio di rottura, comunque, precisa il quotidiano torinese: il giocatore si vede solo all'Inter e ha mostrato apprezzamento per il fatto che la società, rispetto ai primi contatti, abbia alzato la proposta da 2,5 a 3 milioni di euro.