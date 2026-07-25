L'Inter fa sul serio per Cristian Romero. Stando a quanto spiegato da Fabrizio Romano, i nerazzurri hanno incassato l'apertura al trasferimento sia dal giocatore che dal Tottenham e ora stanno lavorando sul doppio binario per far quadrare i numeri di un affare che si annuncia particolarmente oneroso. La trattativa, insomma, secondo l'esperto di mercato, è reale, nonostante le smentite. "L'Inter ha già parlato con il Tottenham, che ha dato apertura dal punto di vista dell'accordo tra club - spiega Romano -. Per quanto riguarda lo stipendio del giocatore, l'Inter deve fare una scelta a livello di monte ingaggi".