La stagione 2026-27 sarà quella della last dance interista per Hakan Calhanoglu, secondo il Corriere dello Sport. Che non vede un futuro a Milano per il turco oltre la data di scadenza del suo attuale contratto. Per i colleghi, l'ex centrocampista del Milan vuole concludere nel migliore dei modi la sua avventura in nerazzurro riscattando un Mondiale finito troppo presto con la sua nazionale dopo 24 anni d'attesa.

Non è ancora chiaro se Calha riuscirà a unirsi ai compagni in extremis per la fine del ritiro in Germania oppure se rimanderà il rientro alla tournée in Asia. Il suo obiettivo, comunque, non cambia: vuole rimettersi in forma al 100% sul piano atletico dopo gli ultimi anni tormentati da diversi infortuni. Calhanoglu, fa notare il Corsport è passato dai picchi dell’era Inzaghi dove aveva collezionato 3502 minuti nell’annata 2022/23 e 3260 minuti in quella 2023/24 ai 2137’ nella passata stagione. Numeri che costringeranno Cristian Chivu a gestirlo per evitare troppi stop che ne comprometterebbero la continuità.