L’Inter vuole comprare Cristian Romero a titolo definitivo - con pagamento dilazionato nel tempo - e non in prestito con obbligo di riscatto. I nerazzurri hanno fiducia nel buon esito nell’affare, che teoricamente dovrebbe avere una conclusione, in un senso o nell’altro - potrebbe anche essere negativo - entro una decina di giorni.

Per Romero sono pronti circa 40 milioni di euro, con il Tottenham che non solo ha aperto al possibile trasferimento - l’argentino comunque lascerà gli Spurs -, ma che a differenza di quanto trapelato sinora non chiede i famosi 50 milioni, le cifre del potenziale affare sono più basse. E dunque piu vicine ai desiderata interisti.