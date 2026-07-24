Bel successo in amichevole per il Monza di Ivan Juric, che a Linz ha avuto ragione del Galatasaray imponendosi col punteggio di 2-0. I brianzoli, primi avversari dell'Inter in campionato, passano in vantaggio al 23esimo con il gol di Andrea Carboni, ottimamente imbeccato da Patrick Cutrone, e raddoppiano al 49esimo proprio con l'ex attaccante del Milan. 

Sezione: L'avversario / Data: Ven 24 luglio 2026 alle 23:15
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.