Bel successo in amichevole per il Monza di Ivan Juric, che a Linz ha avuto ragione del Galatasaray imponendosi col punteggio di 2-0. I brianzoli, primi avversari dell'Inter in campionato, passano in vantaggio al 23esimo con il gol di Andrea Carboni, ottimamente imbeccato da Patrick Cutrone, e raddoppiano al 49esimo proprio con l'ex attaccante del Milan.