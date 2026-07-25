Dopo le uscite direzione Napoli di Caroline Pleidrup e Martina Romanelli, l'Inter Women ufficializza un nuovo innesto in entrata: è quello di Naja Poje Mihelič, centrocampista slovena in arrivo dal Sassuolo che ha firmato con il club un contratto fino al 30 giugno 2029. Al tempo stesso, il club nerazzurro comunica che anche l'ex neroverde giocherà la prossima stagione in prestito all'ombra del Vesuvio. Saluta invece le nerazzurre la classe 2004 Giulia Trevisan, che è stata prelevata a titolo definitivo proprio dal Sassuolo.