L'Inter blinda uno dei pilastri della propria difesa. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Fabrizio Romano sui propri canali social, il club nerazzurro ha raggiunto un accordo verbale con Yann Bisseck per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2031. L'intesa prevede un prolungamento dell'attuale accordo e un adeguamento dell'ingaggio, a conferma della fiducia che la società ripone nel difensore tedesco, protagonista di una costante crescita nelle ultime stagioni.

Mancano solo gli ultimi passaggi formali

L'operazione non sarà definita nell'immediato, ma il traguardo appare ormai vicino. Secondo Romano, nei prossimi giorni prenderanno il via gli ultimi passaggi burocratici necessari per arrivare alla firma ufficiale del nuovo contratto. Il calciatore ha però accettato le condizioni proposte dal club nerazzurro sia come ingaggio che come durata del nuovo accordo. Tutto sembra dunque procedere verso una conclusione positiva della trattativa: il tedesco sarà ancora uno dei pilastri della retroguardia nerazzurra.