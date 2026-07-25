Con la seduta di questa mattina sono terminati gli allenamenti a Donaueschingen, con l'Inter che nel pomeriggio saluterà il centro sportivo dove ha lavorato negli ultimi dieci giorni per raggiungere Karlsruhe, dove domani pomeriggio giocherà la prima amichevole contro la formazione locale militante nella Zweite Bundesliga e che attende questo test come tappa di avvicinamento cruciale in vista degli impegni ufficiali che partiranno fra due settimane. Dovrebbero restare ai box, logicamente vista la loro assenza dall'allenamento, Kristjan Asllani e Yanis Massolin. Ecco il resoconto video dell'inviato di FcInterNews.it Simone Togna.