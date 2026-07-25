Da qualche minuto, l'Inter ha liberato le camere dell'Öschberghof, l'hotel che è stato quartier generale del ritiro di Donaueschigen, per raggiungere Karlsruhe dove domani la squadra di Cristian Chivu è attesa dal suo primo test vero e proprio contro la squadra di Maximilan Senft. Accolti da un gruppetto di tifosi appostati davanti ai cancelli, i nerazzurri sono partiti poco prima delle 17.

VIDEO - La partenza dell'Inter per Karlsruhe
Sezione: Web Tv / Data: Sab 25 luglio 2026 alle 17:15
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.