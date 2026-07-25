Da qualche minuto, l'Inter ha liberato le camere dell'Öschberghof, l'hotel che è stato quartier generale del ritiro di Donaueschigen, per raggiungere Karlsruhe dove domani la squadra di Cristian Chivu è attesa dal suo primo test vero e proprio contro la squadra di Maximilan Senft. Accolti da un gruppetto di tifosi appostati davanti ai cancelli, i nerazzurri sono partiti poco prima delle 17.