Nonostante lui si stia impegnando molto nel ritiro di Donaueschingen, l'Inter intende cedere definitivamente Benjamin Pavard quest'estate dopo il rientro dall'esperienza dall'Olympique Marsiglia. Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi in esclusiva, per il giocatore transalpino sono pronte due offerte, una dalla Turchia e l'altra dall'Arabia Saudita; e adesso, il portale Fussballeuropa.com avanza il nome del club della Saudi Pro League che intende puntare sul giocatore. Si tratta dell'Al-Ittihad, che si è informato su Pavard e ha contattato i suoi rappresentanti. Per il momento, però, non si è avuta alcuna indicazione di un passaggio all'Inter per parlare con la dirigenza.

Fissata già la base di partenza della trattativa

Qualora si concretizzasse un trasferimento a titolo definitivo, l'Inter sarebbe disposta a trattare per una cifra di 20 milioni di euro. L'Al-Ittihad ha ingaggiato solo due nuovi difensori centrali, Jan-Carlo Simić e Stephane Keller. Tuttavia, il club saudita desidera rinforzare il proprio settore difensivo con un giocatore di altissimo livello