Il Palermo ha ufficializzato l'arrivo dalla Reggiana di Andrea Bozzolan e continua a muoversi con decisione sul mercato. L’esterno classe 2004 arriva in prestito secco ed è già a disposizione di Filippo Inzaghi nel ritiro estivo. Sarà l’alternativa di Tommaso Augello sulla corsia sinistra, completando un reparto sul quale la dirigenza lavorava da settimane.

Secondo quanto riferisce il Giornale di Sicilia, però, il direttore sportivo Carlo Osti ha già in canna il prossimo colpo. Procede infatti spedita la trattativa con l’Inter per Issiaka Kamaté, profilo scelto da Filippo Inzaghi in quanto capace di aggiungere qualità, velocità e imprevedibilità alla fase offensiva. I siciliani sono fiduciosi di poter arrivare alla fumata bianca nei prossimi giorni.