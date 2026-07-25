Come annunciato ieri sera, quest'oggi hanno ripreso la preparazione ad Appiano Gentile tre reduci del Mondiale in Nord America: si tratta di Hakan Calhanoglu, Petar Sucic e Ange-Yoan Bonny. I tre calciatori hanno svolto la prima seduta di allenamento ad Appiano Gentile dove verranno raggiunti dal resto della squadra, impegnata nelle battute finali del ritiro tedesco che si concluderà con l'amichevole in programma domenica 26 luglio contro il Karlsruher. Nota per Calhanoglu che si è presentato con la testa quasi completamente rasata.
Sezione: Focus / Data: Sab 25 luglio 2026 alle 15:45 / Fonte: Inter.it
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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