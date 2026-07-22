Nuovo nome per la difesa di Roma e Milan. Secondo quanto riporta il giornalista inglese Ben Jacobs, le due squadre avrebbero chiesto informazioni al Chelsea per il difensore francese Axel Disasi.

Disasi, un altro esubero per il Chelea

Nei giorni scorsi Roma e Milan hanno chiesto informazioni per Axel Disasi, informandosi sui costi dell'operazione. Arrivato al Chelsea nel 2023 per 45 milioni di euro, il giocatore non ha trovato grande spazio a Stamford Bridge nelle ultime due annate, al punto che, in entrambe le stagioni, è finito per due volte in prestito a gennaio, prima all'Aston Villa e poi al West Ham.

La valutazione del club di Londra per Disasi è di 25 milioni di sterline più bonus, circa 29 milioni di euro, quindi, il prezzo di partenza. Classe 1998, è cresciuto nel Paris FC prima di approdare al Reims ed esplodere definitivamente in Ligue 1 al Monaco, dove ha giocato dal 2020 al 2023. Proprio dal club del Principato l'ha acquistato il Chelsea ormai tre anni fa.