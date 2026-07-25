Intervenuto ai microfoni dell'ADNKronos, il presidente del Senato Ignazio La Russa dice la sua sul mercato dell'Inter. Partendo dal nome più caldo, ovvero quello del difensore del Tottenham Cristian Romero: "È un bel difensore. Non so se questo significhi la partenza di un altro difensore o lo spostamento di qualcuno sulla corsia di destra, però io sono contento, sarebbe un bell’acquisto. All'Inter Romero sarebbe un titolare, Stefan de Vrij e Francesco Acerbi erano quasi riserve nelle ultime partite perché giocavano Akessandro Bastoni, Manuel Akanji e Yann Bisseck. Romero è un titolare, non credo che lo prendiamo per tenerlo in panchina, per cui voglio capire cosa ha in mente Cristian Chivu. Qualsiasi cosa abbia in mente sono contento dell’acquisto”, dice.

Perisic sarebbe un bel ritorno per l’Inter? “È un rincalzo oggi come oggi. Sia perché è un po’ più avanti con l’età, sia perché siamo coperti in quella zona, dato che lui gioca dove gioca Federico Dimarco. Però è tuttora uno che conosce l’Inter, che ha lasciato un buon ricordo e a cui noi abbiamo lasciato un buon ricordo. Non sono contrario ma non è il giocatore di cui abbiamo bisogno. Soprattutto dopo aver preso Romero, il rincalzo di Dimarco ce l’abbiamo in casa ed è Carlos Augusto, quindi non saprei dove potremo mettere Perisic. Se viene però è un buon rincalzo, niente di più…”, conclude La Russa.