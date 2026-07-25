L'Inter ha inaugurato la propria preparazione estiva con una goleada nel primo test congiunto della stagione, imponendosi con un netto 16-0 contro lo SV Aasen. Un'amichevole utile soprattutto per mettere minuti nelle gambe, provare i primi meccanismi di gioco e permettere allo staff tecnico di valutare la condizione del gruppo in vista dei prossimi impegni.

Al termine della sfida, è arrivato anche un gesto di grande sportività da parte del tecnico dello SV Aasen, Tevfik Ceylan, che ha voluto dedicare un messaggio all'Inter attraverso il proprio profilo Instagram. L'allenatore ha ringraziato i campioni d'Italia per l'opportunità di affrontare una squadra di altissimo livello, rivolgendo inoltre i migliori auguri al club nerazzurro per il prosieguo della stagione. Un messaggio di stima e rispetto che testimonia il clima di fair play vissuto durante la prima uscita estiva della formazione interista.

Il messaggio di Tevfik Ceylan sui social nei confronti dell'Inter

L'allenatore dell'SV Aasen, Tevfik Ceylan, ha lasciato un messaggio su Instagram ringraziando Inter e augurando al club nient'altro che successi per il futuro:

"Come allenatore dell'SV Aasen, non potrei essere più orgoglioso della mia squadra. Ogni singolo giocatore ha dato tutto se stesso, ha dimostrato grande carattere e ha vissuto questa incredibile esperienza con passione e determinazione. Un enorme grazie all'Inter per aver reso possibile questa partita amichevole. È stato un vero privilegio e un'opportunità indimenticabile per il nostro club, i nostri giocatori e tutti i coinvolti. Momenti come questi ci ricordano perché amiamo il calcio: unisce le persone, crea ricordi per la vita e ci ispira a continuare a migliorare. Siamo anche molto grati per il modo in cui l'Inter Milan si è comportata durante tutta questa esperienza. L'intera squadra e il club sono stati incredibilmente amichevoli, rispettosi e accessibili, il che ha reso quest'occasione ancora più speciale. Il loro professionalità e umiltà hanno lasciato un'impronta duratura in tutti noi. Apprezziamo davvero questa opportunità e auguriamo all'Inter nient'altro che successi per la stagione che verrà. Speriamo che raggiungano tutti i loro obiettivi e continuino a ispirare i tifosi del calcio in tutto il mondo. Grazie ancora per questa esperienza indimenticabile. La ricorderemo sempre con orgoglio e gratitudine.”