Novità per quel che riguarda il Campionato Nazionale Under 18 Professionisti, che passa dalle 19 squadre dell’ultima stagione alle 20 del nuovo torneo che vedrà protagonista anche l'Inter: arrivano infatti il Como e la Juventus, grande novità della stagione, mentre non è inserita la Cremonese. Il campionato comincerà il 30 agosto con questa griglia di partenza: Atalanta, Bologna, Cagliari, Cesena, Como, Fiorentina, Frosinone, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Napoli, Parma, Roma, Sassuolo, Torino, Verona.

Nei campionati nazionali Under 17, Under 16 e Under 15 Serie A e B, i gironi saranno identici per tutte e tre le categorie: l'Inter è stata inserita nel gruppo B con Atalanta, Cagliari, Padova, Como, Südtirol, Verona, Vicenza, Mantova, Milan, Monza, Udinese e Venezia.