L'Inter si prepara ad accogliere i primi giocatori reduci dal Mondiale: oggi sarà il turno di Hakan Calhanoglu, Ange-Yoan Bonny e Petar Sucic che faranno il loro primo allenamento ad Appiano Gentile, per poi aggregarsi al gruppo direttamente per la tournée in Asia. Rischiano di saltare l'impegno asiatico, invece, Asllani e Massolin, alle prese con un affaticamento muscolare. Lo conferma il Corriere dello Sport (ieri la nostra anticipazione).