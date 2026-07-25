L'Inter si prepara ad accogliere i primi giocatori reduci dal Mondiale: oggi sarà il turno di Hakan Calhanoglu, Ange-Yoan Bonny e Petar Sucic che faranno il loro primo allenamento ad Appiano Gentile, per poi aggregarsi al gruppo direttamente per la tournée in Asia. Rischiano di saltare l'impegno asiatico, invece, Asllani e Massolin, alle prese con un affaticamento muscolare. Lo conferma il Corriere dello Sport (ieri la nostra anticipazione). 

Sezione: Rassegna / Data: Sab 25 luglio 2026 alle 09:35
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.