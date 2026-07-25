In un passaggio dell'intevista concessa alla Gazzetta dello Sport, Sebastiano Esposito ha speso parole di elogio per il fratello minore, Pio, reduce dalla stagione della consacrazione con l'Inter e con la Nazionale italiana: "Pio è un orgoglio. Non farà mai gli errori che ho fatto io, ha capito cosa non deve sbagliare, è seguito, come noi, da un procuratore attento come Mario Giuffredi. E in campo ha una dote, oltre a essere forte in area: sa legare il gioco, pur essendo 1,95", le parole dell'attaccante classe 2002.

Dopo un lungo girovagare lontano da Milano, Seba sembra aver trovato il suo posto nel mondo del calcio a Cagliari: "L'ho voluta. Mi sto trovando bene. E' una piazza calda, come piace a me con una tifoseria che nel nostro stadio ci spinge molto. C'è un popolo intero dietro. II Cagliari è una Nazionale. lo non amo la comfort zone. Ricerco le sfide. E Cagliari, venendo dall'Inter, era la più difficile. C'è un gruppo sano che ha voglia di lavorare Sarà tosta perché arrivare è facile, confermarsi è difficile".