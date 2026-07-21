Dopo che nelle prime battute di questo mercato estivo si era parlato, senza granché di concreto, anche di Inter, ora la pista più calda per Bremer è quella che porta al Galatasaray. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i turchi avrebbero offerto al giocatore della Juventus un contratto da 8 milioni a stagione. In questo momento il brasiliano non ha detto di sì, ma nemmeno di no. Per questo motivo la situazione è da monitorare, visto che l'atteggiamento dell'ex Torino è diverso rispetto a quello tenuto in seguito ai precedenti contatti tra il suo entourage e i giallorossi di Istanbul.

Bremer aveva infatti bloccato ogni avvicinamento da parte del Galatasaray in passato, ma ora le cose potrebbero essere diverse. A far gola al centrale, sicuramente, è lo stipendio elevatissimo che il club mette sul piatto. A indebolire ulteriormente la posizione della Juventus poi c'è la clausola nel contratto di Bremer, valida fino al 10 agosto e di 58 milioni di euro, come riportato da Tuttomercatoweb.