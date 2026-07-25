Secondo la Gazzetta dello Sport, la chiave di volta nella trattativa tra Inter e Tottenham per Cristian Romero potrebbe essere rappresentata dalla formula dell'operazione: un prestito con obbligo, a condizioni facilmente raggiungibili. Sulla scia, seppur con numeri decisamente diversi, di quanto accaduto l'estate scorsa per Manuel Akanji, arrivato a titolo temporaneo dal Manchester City poche ore prima del del gong che sancì la fine del mercato. Questa soluzione, si legge sulla rosea, nasce dal momento in cui gli Spurs, per ora, non intendono abbassare la valutazione del cartellino del difensore argentino, ferma a quota 50 milioni di euro. 

Sezione: Focus / Data: Sab 25 luglio 2026 alle 09:10
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.