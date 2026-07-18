A distanza di pochi minuti la Roma ha ufficializzato in giornata i due rinnovi di contratto di Bryan Cristante e Gianluca Mancini, accostato per diverso tempo all'Inter sul mercato. Per il difensore giallorosso accordo fino al 2029, per il centrocampista invece rinnovo fino al 2028. 

Si tratta del terzo rinnovo dopo quello di Dybala. Sfumato invece quello di Celik, soffiato a sorpresa dalla Juventus quando ormai la trattativa sembrava essere arrivata ai titoli di coda. 

Sezione: Il resto del mercato / Data: Sab 18 luglio 2026 alle 14:12
Autore: Alessandro Savoldi
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