L'Inter Women ha definito il futuro di Martina Romanelli: la centrocampista classe 2008 ha rinnovato il contratto con il club nerazzurro fino al 30 giugno 2029, prima di trasferirsi al Napoli Women in prestito fino al 30 giugno 2027. In azzurro ritroverà anche Caroline Pleidrup, con cui condividerà questa nuova esperienza per proseguire il proprio percorso di crescita.

Il comunicato ufficiale dell'Inter

FC Internazionale Milano comunica la cessione di Martina Romanelli: la centrocampista classe 2008 si trasferisce alla Napoli Women a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027. Contestualmente Martina ha firmato il rinnovo di contratto con il nostro Club fino al 30 giugno 2029.

Sezione: Mercato / Data: Sab 25 luglio 2026 alle 12:45
Autore: Giammarco Probo
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