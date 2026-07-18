La notizia era nell'aria e ora è arrivata anche l'ufficialità: Yannik Engelhardt è un nuovo giocatore del Friburgo. Il Como ha annunciato il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista tedesco, arrivato sul lago nell'estate del 2024. Nel corso della sua esperienza in Serie A, Engelhardt ha collezionato 26 presenze con la maglia dei lariani, mettendo a segno un gol e fornendo un assist.

Il passaggio al Friburgo

Dopo la parentesi in prestito al Borussia Mönchengladbach, il centrocampista proseguirà quindi la propria carriera in Bundesliga con il Friburgo. Il Como ha salutato il giocatore attraverso un comunicato ufficiale: "Como 1907 conferma il trasferimento a titolo definitivo di Yannik Engelhardt al Friburgo".

La società lariana ha voluto ringraziare Engelhardt per il contributo offerto durante la sua permanenza in Italia. "Tutto lo staff del Como 1907 ringrazia Yannik per l'impegno e la professionalità dimostrati durante la sua permanenza nel club e gli augura ogni successo per il futuro, dentro e fuori dal campo".