E' cominciato attorno alle 10.30 l'ultimo allenamento dell'Inter nel ritiro di Donaueschingen prima della partenza per Karlsruhe, dove domani, alle 16.30, è in programma l'amichevole contro la squadra di casa davanti ai 32mila spettatori del BBBank Wildparkstadion. Una seduta agli ordini di Cristian Chivu sotto gli occhi del presidente nerazzurro, Beppe Marotta, che ha raggiunto la squadra nella giornata di ieri. Di seguito i video girati dal nostro inviato sul posto:

La disponibilità di Marotta con i tifosi dell'Inter in ritiro pic.twitter.com/LgQvvqlQJc — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) July 25, 2026