E' cominciato attorno alle 10.30 l'ultimo allenamento dell'Inter nel ritiro di Donaueschingen prima della partenza per Karlsruhe, dove domani, alle 16.30, è in programma l'amichevole contro la squadra di casa davanti ai 32mila spettatori del BBBank Wildparkstadion. Una seduta agli ordini di Cristian Chivu sotto gli occhi del presidente nerazzurro, Beppe Marotta, che ha raggiunto la squadra nella giornata di ieri. Di seguito i video girati dal nostro inviato sul posto:

Sezione: In Primo Piano / Data: Sab 25 luglio 2026 alle 10:35 / Fonte: dall'inviato Simone Togna
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.