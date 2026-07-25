Cambio di agente per Guela Doué, uno dei giocatori in prima fila sul taccuino dell'Inter per colmare la lacuna della corsia di destra dopo i mancati arrivi di Marco Palestra e Anan Khalaili. Orazio Accomando per Sport Mediaset rivela che il laterale ivoriano dello Strasburgo sarà seguito con ogni probabilità da Moussa Sissoko, agente tra gli altri del Pallone d'oro Ousmane Dembélé.

Sezione: News / Data: Sab 25 luglio 2026 alle 17:01
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.