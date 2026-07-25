La nomina di Paolo Maldini come direttore tecnico della Nazionale italiana e insieme di presidente del club Italia con responsabilità sulla filiera delle Under, sul centro tecnico di Coverciano e sulla scuola allenatori, ha fatto sì che perdessero progressivamente consistenza le candidature di Roberto Mancini e Antonio Conte a favore di Andrea Pirlo che si appresta a prendere il testimone della guida degli Azzurri. Una scelta fatta anche contro quello che, secondo il quotidiano Il Giornale, era il parere favorevole al tecnico salentino dai presidenti di Serie A ed espresso da Urbano Cairo del Torino e dal presidente dell'Inter Beppe Marotta. Del resto, Pirlo era anche la scelta di Maldini per il dopo Stefano Pioli al Milan.