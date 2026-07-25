Non solo Yann Bisseck. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport sul proprio sito, anche Francesco Pio Esposito ha trovato l'accordo con l'Inter per il rinnovo contrattuale. Una scelta precisa da parte della dirigenza, che ha voluto anticipare possibili scenari di mercato e spegnere sul nascere eventuali interessamenti per i due giocatori. Il nuovo accordo rappresenta infatti un segnale forte di fiducia nei confronti del difensore tedesco e dell'attaccante italiano, considerati due profili fondamentali per la crescita della squadra.

Adeguamento economico per entrambi

I nuovi contratti prevedono anche un ritocco verso l'alto degli ingaggi, riconoscendo il percorso di crescita compiuto dai due calciatori. Il rinnovo di Bisseck è un segnale importante, anche in chiave futura: il centrale tedesco aveva un precedente accordo valido fino al 2029, ma l'Inter ha scelto di allungare ulteriormente il rapporto per consolidare la sua posizione in rosa. Per Esposito, invece, il prolungamento arriva nonostante una scadenza già fissata al 2030, confermando quanto il club punti sul giovane attaccante italiano dopo la sua crescita e le prestazioni positive. Contestualmente anche il suo contratto verrà ritoccato verso l'alto.