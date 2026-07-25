Il Milan inaugura la propria estate con un pareggio per 2-2 sul campo del Celtic, rimontando nella ripresa il doppio svantaggio grazie alla doppietta di Francesco Camarda. Al termine dell'amichevole di Glasgow, il tecnico rossonero Ruben Amorim ha analizzato la prestazione ai microfoni di Sky Sport 24, sottolineando gli aspetti positivi emersi dopo appena due settimane di lavoro.

"Camarda resterà con noi"

Tra i protagonisti della serata c'è stato Francesco Camarda, autore della doppietta che ha evitato la sconfitta. Il tecnico non ha nascosto la fiducia nel giovane attaccante: "Credo molto in lui e nei ragazzi che stanno crescendo con noi. Non voglio parlare dei singoli, ma posso dire una cosa: Camarda resterà con noi per tutta questa stagione".

Gli obiettivi tattici e le condizioni di Gila

Amorim ha poi ribadito che la squadra sta lavorando per migliorare il possesso palla e il pressing alto, concetti che richiederanno ancora tempo per essere assimilati."Abbiamo provato a tenere la palla. Abbiamo sofferto un po' perchè abbiamo fatto pressing a tutto campo: dobbiamo aggiungerlo alla squadra e dobbiamo migliorarlo. Fisicamente staremo meglio e capiremo meglio la partita. Non c'è ancora questa idea all'interno della squadra ma è lì. La partita va controllata meglio con il possesso palla. A volte ci vuole tanto per arrivare dall'altra parte ma ci vuole un po' di tempo".

Quali sono le sensazioni dopo queste prime due settimane di lavoro?

"La prima cosa è l'impegno e il lavoro di queste settimane. Lo staff è preparato per tutto quanto e sono molto felice di tutto. Se hai una squadra che lavora così duramente, sicuramente miglioreremo. Abbiamo molti giocatori che non sono con noi ma sono molto contento di vedere i ragazzi giovani"

Come sta Gila?

"Gila ha sentito qualcosa ma non penso sia niente di serio. Spero e penso che si riprenderà presto"