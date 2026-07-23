"Il futuro porta ancora il suo nome. La storia di Luka in rossonero continua": così il Milan ha annunciato il rinnovo fino alla fine della stagione 2026/2027 di Luka Modric. Da ieri l'accordo era in dirittura d'arrivo, ora è ufficiale. La Serie A vedrà ancora il fuoriclasse croato protagonista, nonostante i 41 anni che compirà a ottobre.

Questo il comunicato del club: "Punto di riferimento del centrocampo rossonero fin dal suo arrivo, Luka ha saputo mettere la propria esperienza e la propria qualità al servizio della squadra, dentro e fuori dal campo. Tra i calciatori più forti e rappresentativi a livello mondiale, il croato proseguirà il proprio cammino in maglia rossonera, con cui nella passata stagione ha totalizzato 37 presenze e 2 gol, con l'ambizione di raggiungere nuovi importanti traguardi. Continuerà a vestire la maglia numero 14".