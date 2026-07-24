Ci sono stati già dei contatti diretti tra l’Inter ed il Tottenham per Cristian Romero. I nerazzurri hanno lasciato intendere la prospettiva di arrivare ad una cifra prossima ai 40 milioni tra parte fissa e bonus. Ore calde, con la presenza dell’agente e di Piero Ausilio a Milano e con il giocatore che ha dato apertura totale ai nerazzurri. Questi sono gli ultimi aggiornamenti di Sportitalia sulla trattativa per il difensore argentino.